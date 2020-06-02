Общество

Александр Котов сделал замечания депутатам, неправильно носящим маски

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов сделал замечания депутатам, неправильно носящим маски. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 2 июня на сессии регионального парламента несколько депутатов удостоились персональных замечаний по поводу нарушения масочного режима.

Сначала в неиспользовании маски был замечен лидер фракции «Яблоко». После замечания председательствующего Лев Шлосберг беспрекословно надел маску. Затем замечания последовали в адрес руководителей фракции ЛДПР Антону Минакову и руководителя фракции КПРФ Анатолия Копосова - у обоих маска во время выступлений опустилась ниже носа.

Александр Котов призвал коллег к сознательности: «Мы этот режим безопасности должны соблюдать не для того, чтобы сделать вид, а для безопасности всех, кто находится в этом зале». Антон Минаков посоветовал спикеру «не быть избирательным» и обратил внимание, что руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов в принципе снял маску во время выступления. «Я не увидел, но это касается всех вообще», - еще раз подчеркнул председатель регионального парламента.

Добавим, сессия проводится в режиме ограниченного доступа. Часть депутатов принимает участие в работе сессии дистанционно. Присутствующие должны соблюдать масочный режим. На входе проводится контроль температуры, используется антисептик для обработки рук.