Общество

Скульптуру «Я люблю Псков» установили сегодня в Пскове

Скульптуру «Я люблю Псков» установили сегодня, 3 июня, в городе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, малая архитектурная форма располагается напротив здания по улице Карла Маркса, 1 (верх Финского парка).

Идея по созданию скульптуры пришла руководителям компании LAZERIT (лазерная резка листового металла). Именно они и решили воплотить ее в жизнь, сделав подарок Пскову. Изготовлением занимались непосредственно сотрудники компании.

Установка находится на стадии завершения и в течение часа работа будет завершена полностью.

Планируется, что скульптура «Я люблю Псков» не просто станет украшением территории, но и будет излюбленным местом для фотографий псковичей и гостей города.