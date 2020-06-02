Общество

Губернатору направлено обращение по поводу невыплаты аванса работникам «Псковпассажиравтотранса»

Председатель первичной профсоюзной организации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Раиса Куприненко обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову из-за невыплаты сотрудникам аванса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, по информации профсоюзной стороны, срок выплаты истек 29 мая. «В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе сокращено количество автобусов на маршрутах, действует дневной «самоизоляционный» перерыв в движении общественного транспорта. С учетом прерванного рабочего дня, когда часы ожидания «между рейсами» названы «простоем не по вине работодателя», и соответственно оплачиваются с понижающим коэффициентом, когда нет продаж проездных билетов, когда в условиях «самоизоляции» упал пассажиропоток, а, следовательно, и выручка, заработная плата работников не на много выше МРОТ. Но даже с выплатой этой, максимально урезанной, заработной платы возникают проблемы. Как следствие, сотрудникам ГППО «Псковпассажиравтотранс» в очередной раз нечем кормить семьи, платить по счетам и кредитам», - говорится в обращении.

Профсоюзные активисты-работники предприятия отмечают, что «фактически руководством ГППО "Псковпассажиравтотранс" с 2018 года ведётся работа по систематическому ухудшению экономического положения предприятия. Результатом таких действий может стать банкротство предприятия и занятие его места иными, частными предприятиями. Частный перевозчик, в целях максимизации получаемой прибыли, вероятнее всего, будет использовать малоразмерные автобусы, схожие по концепции с маршрутными такси. Опыт использования подобного типа автобусов отрицательно сказывается на доступности городской среды и комфорте граждан».

В обращении профсоюзной первички предприятия, указывается, что ГППО «Псковпассажиравтотранс» является одним крупнейших предприятий города Пскова и области, численность трудового коллектива - более полутора тысяч человек.

Профактив предприятия просит губернатора, как представителя собственника имущества юридического лица, решить вопрос по существу в части выплаты заработной платы работникам «Псковпассажиравтотранса».

Аналогичное обращение направлено Главному федеральному инспектору по Псковской области Андрею Калинину с просьбой взять под личный контроль ситуацию на ГППО «Псковпассажиравтотранс» с целью соблюдения трудового законодательства и сохранения самого предприятия. «Мы хотим спокойно работать, зарабатывать достойную заработную плату, кормить наших детей, обеспечивать бесперебойное обслуживание пассажиров, а не жить в постоянном стрессе, когда и сколько «кинут» из заработной платы, когда и кого «сократят», когда и как начнут травить за правду», - говорится в обращении к Андрею Калинину.