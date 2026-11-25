Западного цветочного трипса обнаружили в партии импортных гвоздик на складе временного хранения в Псковской области. Цветы следовали из Латвии в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.



Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления

В ходе карантинного фитосанитарного контроля государственный инспектор обнаружил живое насекомое с признаками карантинного вредителя в партии из 120 гвоздик голландского происхождения.

Лабораторные исследования, проведённые специалистами Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis).

Ввоз заражённой продукции на территорию России запретили. По решению собственника цветы подлежат уничтожению.