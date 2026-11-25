Вопрос о возможности проведения эндопротезирования с использованием роботизированного комплекса поднимут на обсуждение с депутатами Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».

Скриншот с прямой линии с Михаилом Ведерниковым / ВГТРК «Псков»

«У нас получилось сдвинуться с мертвой точки в развитии медицины региона, потому что еще 10 лет назад все бы удивились такому вопросу. Мы постоянно развиваем направление проводимых операций в Псковской области. В этом году уже был проведен 21 новый вид высокотехнологического медицинского вмешательства», — прокомментировал губернатор региона.

По словам Михаила Ведерникова, аппарат для эндопротезирования с использованием роботизированного комплекса стоит очень дорого — более 120 миллионов рублей.