Вопрос о возможности проведения эндопротезирования с использованием роботизированного комплекса поднимут на обсуждение с депутатами Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».
Скриншот с прямой линии с Михаилом Ведерниковым / ВГТРК «Псков»
«У нас получилось сдвинуться с мертвой точки в развитии медицины региона, потому что еще 10 лет назад все бы удивились такому вопросу. Мы постоянно развиваем направление проводимых операций в Псковской области. В этом году уже был проведен 21 новый вид высокотехнологического медицинского вмешательства», — прокомментировал губернатор региона.
По словам Михаила Ведерникова, аппарат для эндопротезирования с использованием роботизированного комплекса стоит очень дорого — более 120 миллионов рублей.
«Мы обязательно включим данный вопрос в проект бюджета. С депутатами посмотрим, что можно сделать, можем ли мы позволить покупку данного аппарата уже в следующем году», — заключил губернатор.