22 представителя Северо-Западного федерального округа вышли в финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». Список финалистов 24 ноября опубликовали Российское общество «Знание» и Министерство просвещения России.



Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Всего в заключительный этап конкурса прошли 150 специалистов из 59 регионов страны.

На протяжении двух месяцев конкурсанты разрабатывали авторские проекты по развитию школьных библиотек, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность. Свои работы участники защищали перед экспертами в онлайн-формате.

«Эксперты оценивали не только оригинальность авторских практик, но и то, насколько они отвечают интересам современных школьников, помогают вовлекать детей в чтение, а также развивать библиотеку как пространство для общения и творчества. Важным критерием также стала возможность применять эти решения в других образовательных организациях», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Финальные испытания состоятся в декабре в Москве. Участникам предстоит решить практические задачи, основанные на реальных профессиональных ситуациях.

Награждение 15 победителей пройдёт в рамках II Международного форума школьных библиотекарей. Они получат комплекты техники для обустройства школьных библиотек и по 120 книг от издательства «Просвещение».