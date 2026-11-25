Стипендии главы Псковского муниципального округа вручили 15 учащимся 9–11-х классов в ходе очередной, 15-й сессии муниципального Собрания. Об этом сообщила глава округа Наталья Фдорова в Max.



Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Max

Школьников отметили за успехи в учёбе, исследовательской, творческой, спортивной и общественной деятельности. Стипендиатами главы Псковского муниципального округа в 2026-2027 учебном году стали:

Полина Евстафьева (Середкинская школа), Екатерина Евдокимова и Екатерина Камбалова (Стремуткинская школа), Карина Иванова (Москвинская школа), Елизавета Сидоркина (Верхолинская школа), Лия Сыропятова, Алина Кузнецова и Евгений Коптенков (Писковская школа), Иван Курилёнок, Арсений Ильин и Анна Ильина (Тямшанская гимназия), Ульяна Горячева (Остенская школа), Мария Козловская (Моглинская школа), Егор Степанов и Кирилл Гончаров (Родинская школа).

Наталья Фёдорова поздравила школьников, поблагодарила их за трудолюбие и стремление к знаниям, а также отметила вклад родителей и педагогов в успехи детей.

Кроме того, в честь Дня работника транспорта и успешного завершения навигационного года грамотами и благодарностями администрации округа наградили сотрудников муниципальной флотилии МУП «Колхоз имени Залита» Геннадия Лашкина, Олега Пегасова и Михаила Лейва.

В ходе сессии депутаты также утвердили официальные символы Псковского муниципального округа - герб и флаг, согласовали новые границы двух территориальных общественных самоуправлений «Юбилейный» и «Логозовичи» и рассмотрели организационные вопросы.