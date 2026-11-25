Малую архитектурную форму в виде стрекозы, установленную на Площади героев-десантников в Пскове, перенесут на другую локацию. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».

Как объяснил глава региона, первоначальный проект предполагал создание небольшой малой архитектурной формы, которая органично вписывалась бы в обновленную клумбу со злаковыми травами и не выбивалась бы за ее пределы. Однако итоговый вариант исполнения оказался слишком массивным.

«То, что получилось в итоге, к сожалению, большой, громоздкий, не самый удачный и не самый красивый вариант исполнения стрекозы. Малой архитектурной формой ее назвать, язык, конечно, не поворачивается. Мы уже находимся в диалоге с городскими властями, посмотрим, куда ее можно будет перенести, где это будет логично и не будет ничем диссонировать», — прокомментировал Михаил Ведерников.

По словам губернатора, к предстоящим новогодним праздникам клумбу на кольце украсят зимними инсталляциями, чтобы она выглядела интереснее. Параллельно специалисты проработают несколько новых вариантов постоянного арт-объекта.

Среди возможных идей глава региона назвал миниатюрную стрекозу из первоначального эскиза или клин журавлей, уходящих в небо.