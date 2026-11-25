Малую архитектурную форму в виде стрекозы, установленную на Площади героев-десантников в Пскове, перенесут на другую локацию. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».
Как объяснил глава региона, первоначальный проект предполагал создание небольшой малой архитектурной формы, которая органично вписывалась бы в обновленную клумбу со злаковыми травами и не выбивалась бы за ее пределы. Однако итоговый вариант исполнения оказался слишком массивным.
По словам губернатора, к предстоящим новогодним праздникам клумбу на кольце украсят зимними инсталляциями, чтобы она выглядела интереснее. Параллельно специалисты проработают несколько новых вариантов постоянного арт-объекта.
Среди возможных идей глава региона назвал миниатюрную стрекозу из первоначального эскиза или клин журавлей, уходящих в небо.
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