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Общество

Каникулы строгого режима: как псковским родителям выкручиваться летом, если все закрыто

04.06.2020 10:25|ПсковКомментариев: 2

Родительский скрежет зубовный с наступлением каникул стал только громче. Страдания от дистанционного обучения сменились страданиями из-за его отсутствия. Так у детей было хоть какое-то занятие. Теперь делать стало решительно нечего. Закрыты развивающие клубы, торговые центры, кафе, никто не проводит частные и городские праздники, не работают летние профильные школы, висят замки на спасении работающих родителей - детских лагерях. Псковская Лента Новостей выяснила у психолога, как родителям наладить жизнь детей, чтобы те их при этом не возненавидели, и почему играть полезнее, чем посещать «развивашки». У главной по лагерям - когда их откроют. У детского омбудсмена - чем поможет интернет, ранее столь ненавистный многим взрослым.


Ни в сад ногой

В этом году дочка псковички Анны пойдет в школу. Вместо выпускного из садика - просьба забрать вещи из шкафчика. Два месяца Анна работала на удаленке, дочка была вместе с ней дома. Семья столкнулась с двумя серьезными сложностями. Пока мама разговаривала по телефону с клиентами, скучающий ребенок пытался наладить общение. Плюс дочка привыкла к пятиразовому садиковскому питанию. Приходилось в перерывах между планерками в Zoom вставать к плите, варить компот. Сейчас Анна уже вышла в офис, но легче не стало. Дошкольница оставлена на бабушку, и Анна очень боится принести с работы коронавирус, передать его своей старенькой маме через дочку.

 Кристина ходит на работу с дочерью, пока мама обсуждает с клиентами финансовые вопросы, девочка рисует. Фото Вадима Боченкова.

Еще одна работающая мама вынуждена ходить в офис с дочкой-предпервоклассницей. Девочке уже исполнилось семь лет, по закону ее можно оставлять одну. Но то по закону. Девочке дома страшно, да и материнское сердце не на месте. Так и ходят на работу вдвоем. Пока Кристина стучит по клавишам, ее дочка рисует или снимает видео о жизни офиса. Благо нашелся свободный рабочий стол, а коллеги лояльно относятся к такому детсаду. Малышка уже спрашивает, когда ей начнут платить зарплату, и говорит, что снятся кошмары про работу.

«Тема актуальная и сложная, - говорит уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. - В интернете пишут, что коронавирус дал возможность вспомнить о семье и уделить внимание детям. Это верно, но есть и ответственность родителей кормить семью, содержать детей».

Спасением для таких мам могло бы стать продолжение работы детсадов до сентября, чтобы передать ребенка с рук на руки в школу. Но, читая последние новости, крепко подумаешь, что лучше. Из-за подтвержденного у сотрудников и воспитанников коронавируса закрыты три детсада в Пскове и один в Гдове.

Даже работающие в режиме дежурных групп сады становятся источником опасности.

В ожидании июля

Родителям детей постарше не слаще. Псковичке Анастасии раньше почти не приходилось летом пользоваться помощью бабушки. Ее дочь-третьеклассница занимается художественной гимнастикой. Все лето тренировки, сборы, лагеря. Однако девочка с марта не видела тренера лично, только в Zoom.

«Тренер не может проводить занятия даже на свежем воздухе. А детям нельзя сидеть дома, они должны получать витамин D, - уверена Анастасия. - Сейчас за Нелли смотрит ее бабушка. Если лагерь не откроют 1 июля, придется мне брать месяц. Были запланированы сборы в Калининграде и Эстонии, об этом можно забыть, даже если лагеря откроют».

Директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова обнадеживает: предварительно принято решение об открытии лагерей 15 июля. Срок может сдвинуться на неделю в любую сторону.

«Здоровье детей, конечно, важнее, риски нужно предусмотреть. Все наши 154 объекта готовы, мы ждем принятия решения регионального штаба о сроках начала оздоровительной кампании. Родители трубки оборвали. Мы и сами рады открыться, переживаем».

Есть небольшой нюанс с комплектацией штатов. Потенциальные сотрудники не могут пройти медкомиссию, так как кабинеты для профосмотров в поликлиниках закрыты. Татьяна Богданова надеется, что к моменту открытия первой смены этот момент разрешится.

Все, что могут сейчас псковские дети по указу губернатора, - гулять с полудня до восьми вечера. Слава богу, уже без родителей, но с кучей других ограничений. Собираться можно не больше двух и держать дистанцию в полтора метра. Или вместо дистанции носить маску и перчатки. Нельзя пользоваться уличными тренажерами и турниками, детскими площадками и скамейками. То есть разрешено «гулять» в буквальном смысле.

Удовольствия по графику

Затянувшимся стрессом называет ситуацию, в которой оказались дети и родители, Диана Грибанова, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ.

«Тревога - абсолютно естественная физиологическая реакция на стресс. Кому-то удалось наладить новую жизнь быстро, а кто-то этого не сделал, рекомендации для тех и других будут разные».

Психолог для снижения уровня стресса рекомендует изменить свой образ жизни, подойдя к вопросу сознательно. Что имеется в виду. Нужно усадить ребенка рядом и вместе с ним (это важно!) расписать день. Не забыть про любые активности: игру, прогулку, собирание пазлов, совместные занятие с родителями, чтение, еду, сон. Ничего искусственно придумывать не надо, а учесть в графике то, что уже есть. Расписываем не только «обязаловку» типа мытья посуды, но и удовольствия. Взрослые и себе такой график могут составить. Во-первых, личный пример, во-вторых, снижение стресса. Вспомним коллекцию черных водолазок Стива Джобса, который не хотел тратить энергию на утренний выбор комплекта одежды.

«Второй момент связан с детьми определенного возраста, для которых важна игра с кем-то, и этих кого-то сейчас ограниченное количество. В такие моменты используется родитель, не всегда довольный этим. В то же время все хотят, чтобы дети были развиты, росли умными. Так вот, это происходит, когда ребенок играет с игрушками и с другими людьми, распределяет роли, а не только когда ходит по «развивашкам». Многие считают, что игра - это ерунда. Но это далеко не так», - уверяет психолог.

Также Диана Грибанова предостерегает родителей от использования лета для подтягивания школьной программы.

«Родители очень удивляются, что ребенок сопротивляется. Ему тоже нужно отдохнуть, не забивать график, как кажется, полезными делами. В противном случае - стресс, ухудшение отношений, превращение родителей в жестких контролеров».

Старое доброе

«Вопрос летнего досуга детей я обсуждала с губернатором. Мы понимаем, если ребенок не занят организованным отдыхом или трудом, это ведет за собой риск ДТП и правонарушений, как со стороны детей, так и в отношении них», - предостерегает Наталия Соколова.

В качестве одного из вариантов досуга она напоминает про старое доброе чтение. Сама успела поучаствовать в акции «Книжная помощь» библиотеки имени Каверина - по WhatsApp библиотекари и сочувствующие читают детям. Сама Соколова познакомила одну юную псковичку с «Алисой в стране чудес». С наступлением лета к акции присоединились старшеклассники. Их Наталия Соколова называет современными тимуровцами. И себя заняли, и малышам досуг устроили.

В сети работают и другие образовательно-развлекательные платформы, уполномоченный призывает родителей активно ими пользоваться, искать подходящие.

«Раньше мы пытались отвлечь детей от интернета, а теперь надо туда завлекать», - резюмирует детский омбудсмен.

Все устали. От неопределенности, от постоянных изменений, от невозможности заниматься привычными вещами. Думается, глубоко заблуждались те, кто после введения ограничений прогнозировал, что и по завершении пандемии многие захотят жить по-новому. Не захотят. Мир с удовольствием вернется в ту точку, на которой замер. Все хотят, как раньше, и с нетерпением ждут возвращения в понятный и знакомый мир. Родительский вздох облегчения будет самым громким.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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