Каникулы строгого режима: как псковским родителям выкручиваться летом, если все закрыто

Родительский скрежет зубовный с наступлением каникул стал только громче. Страдания от дистанционного обучения сменились страданиями из-за его отсутствия. Так у детей было хоть какое-то занятие. Теперь делать стало решительно нечего. Закрыты развивающие клубы, торговые центры, кафе, никто не проводит частные и городские праздники, не работают летние профильные школы, висят замки на спасении работающих родителей - детских лагерях. Псковская Лента Новостей выяснила у психолога, как родителям наладить жизнь детей, чтобы те их при этом не возненавидели, и почему играть полезнее, чем посещать «развивашки». У главной по лагерям - когда их откроют. У детского омбудсмена - чем поможет интернет, ранее столь ненавистный многим взрослым.
В этом году дочка псковички Анны пойдет в школу. Вместо выпускного из садика - просьба забрать вещи из шкафчика. Два месяца Анна работала на удаленке, дочка была вместе с ней дома. Семья столкнулась с двумя серьезными сложностями. Пока мама разговаривала по телефону с клиентами, скучающий ребенок пытался наладить общение. Плюс дочка привыкла к пятиразовому садиковскому питанию. Приходилось в перерывах между планерками в Zoom вставать к плите, варить компот. Сейчас Анна уже вышла в офис, но легче не стало. Дошкольница оставлена на бабушку, и Анна очень боится принести с работы коронавирус, передать его своей старенькой маме через дочку.
Кристина ходит на работу с дочерью, пока мама обсуждает с клиентами финансовые вопросы, девочка рисует. Фото Вадима Боченкова.
Еще одна работающая мама вынуждена ходить в офис с дочкой-предпервоклассницей. Девочке уже исполнилось семь лет, по закону ее можно оставлять одну. Но то по закону. Девочке дома страшно, да и материнское сердце не на месте. Так и ходят на работу вдвоем. Пока Кристина стучит по клавишам, ее дочка рисует или снимает видео о жизни офиса. Благо нашелся свободный рабочий стол, а коллеги лояльно относятся к такому детсаду. Малышка уже спрашивает, когда ей начнут платить зарплату, и говорит, что снятся кошмары про работу.
Спасением для таких мам могло бы стать продолжение работы детсадов до сентября, чтобы передать ребенка с рук на руки в школу. Но, читая последние новости, крепко подумаешь, что лучше. Из-за подтвержденного у сотрудников и воспитанников коронавируса закрыты три детсада в Пскове и один в Гдове.
Даже работающие в режиме дежурных групп сады становятся источником опасности.
Родителям детей постарше не слаще. Псковичке Анастасии раньше почти не приходилось летом пользоваться помощью бабушки. Ее дочь-третьеклассница занимается художественной гимнастикой. Все лето тренировки, сборы, лагеря. Однако девочка с марта не видела тренера лично, только в Zoom.
«Тренер не может проводить занятия даже на свежем воздухе. А детям нельзя сидеть дома, они должны получать витамин D, - уверена Анастасия. - Сейчас за Нелли смотрит ее бабушка. Если лагерь не откроют 1 июля, придется мне брать месяц. Были запланированы сборы в Калининграде и Эстонии, об этом можно забыть, даже если лагеря откроют».
Директор Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова обнадеживает: предварительно принято решение об открытии лагерей 15 июля. Срок может сдвинуться на неделю в любую сторону.
Есть небольшой нюанс с комплектацией штатов. Потенциальные сотрудники не могут пройти медкомиссию, так как кабинеты для профосмотров в поликлиниках закрыты. Татьяна Богданова надеется, что к моменту открытия первой смены этот момент разрешится.
Затянувшимся стрессом называет ситуацию, в которой оказались дети и родители, Диана Грибанова, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ.
Психолог для снижения уровня стресса рекомендует изменить свой образ жизни, подойдя к вопросу сознательно. Что имеется в виду. Нужно усадить ребенка рядом и вместе с ним (это важно!) расписать день. Не забыть про любые активности: игру, прогулку, собирание пазлов, совместные занятие с родителями, чтение, еду, сон. Ничего искусственно придумывать не надо, а учесть в графике то, что уже есть. Расписываем не только «обязаловку» типа мытья посуды, но и удовольствия. Взрослые и себе такой график могут составить. Во-первых, личный пример, во-вторых, снижение стресса. Вспомним коллекцию черных водолазок Стива Джобса, который не хотел тратить энергию на утренний выбор комплекта одежды.
«Второй момент связан с детьми определенного возраста, для которых важна игра с кем-то, и этих кого-то сейчас ограниченное количество. В такие моменты используется родитель, не всегда довольный этим. В то же время все хотят, чтобы дети были развиты, росли умными. Так вот, это происходит, когда ребенок играет с игрушками и с другими людьми, распределяет роли, а не только когда ходит по «развивашкам». Многие считают, что игра - это ерунда. Но это далеко не так», - уверяет психолог.
Также Диана Грибанова предостерегает родителей от использования лета для подтягивания школьной программы.
«Вопрос летнего досуга детей я обсуждала с губернатором. Мы понимаем, если ребенок не занят организованным отдыхом или трудом, это ведет за собой риск ДТП и правонарушений, как со стороны детей, так и в отношении них», - предостерегает Наталия Соколова.
В качестве одного из вариантов досуга она напоминает про старое доброе чтение. Сама успела поучаствовать в акции «Книжная помощь» библиотеки имени Каверина - по WhatsApp библиотекари и сочувствующие читают детям. Сама Соколова познакомила одну юную псковичку с «Алисой в стране чудес». С наступлением лета к акции присоединились старшеклассники. Их Наталия Соколова называет современными тимуровцами. И себя заняли, и малышам досуг устроили.
В сети работают и другие образовательно-развлекательные платформы, уполномоченный призывает родителей активно ими пользоваться, искать подходящие.
«Раньше мы пытались отвлечь детей от интернета, а теперь надо туда завлекать», - резюмирует детский омбудсмен.
Все устали. От неопределенности, от постоянных изменений, от невозможности заниматься привычными вещами. Думается, глубоко заблуждались те, кто после введения ограничений прогнозировал, что и по завершении пандемии многие захотят жить по-новому. Не захотят. Мир с удовольствием вернется в ту точку, на которой замер. Все хотят, как раньше, и с нетерпением ждут возвращения в понятный и знакомый мир. Родительский вздох облегчения будет самым громким.
Юлия Магера