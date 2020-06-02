Общество

Детский сад в Гдове закрыли на карантин из-за выявленного случая COVID-19

Детский сад в городе Гдове закрыли на карантин из-за выявленного случая коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном оперштабе по ситуации с COVID-19.

В детском саду был выявлен один заболевший сотрудник с подтвержденным коронавирусом. Все 20 детей из дежурной группы отправлены на самоизоляцию. Детский сад закрыт на карантин. Проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные мероприятия.

Вопрос находится на контроле администрации Гдовского района, комитета по образованию Псковской области и Роспотребнадзора.