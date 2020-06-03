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Врач Алексей Поднебесный будет награжден медалью за заслуги перед Псковской областью посмертно

Врач-реаниматолог из Опочки Алексей Поднебесный будет награжден медалью за заслуги перед Псковской областью посмертно. Об этом 4 июня на совещании с медицинским сообществом региона сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня ночью умер реаниматолог, прибывший из Опочки для борьбы с коронавирусом. Алексей Поднебесный проявил искренний подлинный патриотизм в борьбе с инфекцией. С 13 мая он боролся с болезнью, 21 мая его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. От имени жителей области хочу выразить соболезнования его родным и близким. Мы благодарны ему за спасенные жизней», - сказал глава региона.

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«Прослежу, чтобы региональные и федеральные выплаты были доведены до семьи в полном объеме», - добавил Михаил Ведерников.