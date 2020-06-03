Общество

В псковском «Кванториуме» подвели итоги работы Кикоинского класса

В детском технопарке «Кванториум Псков» подвели итоги работы Кикоинского класса. Пятиклассники из средней общеобразовательной школы №1 им. Л. М. Поземского обучались по программам «Геоквантум» и «Хайтек», сообщили в образовательном учреждении.

Решение о создании проекта «Кикоинский класс» в марте 2019 года приняли губернатор Михаил Ведерников и президент Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Курчатовский институт является постоянным партнером детского технопарка.

С сентября прошлого года школьники обучались по программе «Аддитивные технологии и моделирование биологических систем». Ребята познакомились с различными видами взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей средой, а также развили базовые умения трёхмерного моделирования.

На этот раз содержание проектов было связано с последствиями действий человека на какой-либо природный объект. Пятиклассники разделились на команды и выбрали наиболее интересные для них темы. Вторая половина обучения прошла в вынужденном дистанционном формате, наставники организовали и проводили занятия в формате онлайн.

Все проекты учащихся были сделаны в домашних условиях. Им приходилось изучать материал по своей тематике и осваивать новую программу для 3D-моделирования. Несмотря на различные ограничения, связанные с дистанционным обучением, результатами работы стали: модель эвтрофикации (зарастания) водоема, схема «Сколько деревьев нужно для создания учебников», моделирование последствий осушения болот, моделирование результатов подсечно-огневой деятельности человека. Защита проектов также прошла в режиме видеотрансляции.

«В целом, для ребят это оказалось чем-то новым и неожиданным, но они справились. Пожелаем им хороших каникул», - отметили педагоги.

Добавим, Кикоинский класс — это уникальный проект. Аналогов в федеральной сети детских технопарков ему нет. Свое название он получил в честь советского физика, академика Исаака Кикоина. Его детство и юность прошли в Опочке и Пскове. Концепция Кикоинского класса связана с изучением природоподобных технологий, применением естественнонаучных методов в изучении культурного наследия как новой идеологии проведения исследований в современном мире.

На данный момент в проекте участвуют пятиклассники, но в дальнейшем планируется обучение в Кикоинском классе детей с 5 по 9 класс.