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Глава Опочецкого района выразил соболезнования родным погибшего в борьбе с СОVID-19 врача Алексея Поднебесного

Глава Опочецкого района Юрий Ильин выразил соболезнования родным погибшего в борьбе с СОVID-19 врача-реаниматолога Алексея Поднебесного.

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«Медики - герои нашего времени... Мы потеряли нашего героя - Алексея Семеновича Поднебесного Он находился на передовой борьбы с новой инфекцией, в полной мере осознавал опасность, честно и добросовестно выполнял свой долг. Спасая чужие жизни, человек отдал свою! Мои самые глубокие соболезнования родным и близким», - написал глава района на своей странице в соцсетях.

Напомним, Алексей Поднебесный скончался вечером 3 июня. С 13 мая он боролся с болезнью, 21 мая его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. По решению губернатора Михаила Ведерникова медик будет награжден медалью за заслуги перед Псковской областью посмертно.