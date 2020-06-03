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Глава Опочецкого района выразил соболезнования родным погибшего в борьбе с СОVID-19 врача Алексея Поднебесного

05.06.2020 07:02|ПсковКомментариев: 0

Глава Опочецкого района Юрий Ильин выразил соболезнования родным погибшего в борьбе с СОVID-19 врача-реаниматолога Алексея Поднебесного.

«Медики - герои нашего времени... Мы потеряли нашего героя - Алексея Семеновича Поднебесного Он находился на передовой борьбы с новой инфекцией, в полной мере осознавал опасность, честно и добросовестно выполнял свой долг. Спасая чужие жизни, человек отдал свою! Мои самые глубокие соболезнования родным и близким», - написал глава района на своей странице в соцсетях.

Напомним, Алексей Поднебесный скончался вечером 3 июня. С 13 мая он боролся с болезнью, 21 мая его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. По решению губернатора Михаила Ведерникова медик будет награжден медалью за заслуги перед Псковской областью посмертно.

Теги: #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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