Общество

Почти 700 млн рублей направлено на выплаты псковским семьям с детьми от 3 до 16 лет

Отделение ПФР по Псковской области приняло более 50 тысяч заявлений от семей о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выплаты коснулись более чем на 66 тысяч детей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР, абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня. Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. В общей сложности по заявлениям, поданным в этот период, направлено более 693 млн рублей. Всего, по расчетам регионального отделения ПФР, право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет имеют около 86 тысяч несовершеннолетних жителей области.

Семьи, которые еще не воспользовались этим правом, могут подать заявление до 1 октября 2020 года на портале госуслуг. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда и МФЦ.

В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием в клиентских службах в ПФР осуществляется только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис «Запись на прием» на сайте ПФР, а также по телефонным номерам клиентских служб ПФР, указанным в разделе «Контакты региона».

В отдельных случаях обратиться за единовременной выплатой необходимо лично, в клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункциональный центр. Сделать это нужно, если заявление подает опекун либо если у детей заграничное свидетельство о рождении.

Напомним, что на основании указа президента РФ от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Также в соответствии с указом расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет.