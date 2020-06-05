Общество

МЧС призывает псковичей к соблюдению правил безопасности на воде

ГУ МЧС России по Псковской области призывает псковичей соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде. С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на отдых к водоемам, и хотя погода на территории области пока не радует теплом, наверняка найдутся желающие открыть купальный сезон. Вода - добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье, но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Последствия легкомысленного поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен знать элементарные правила безопасности на воде.

Основная причина несчастных случаев при купании — недооценка опасностей и неумение выходить из тяжелой ситуации. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике.

Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты.

Безопасность на воде легче всего обеспечить на специально оборудованном пляже, где есть медпункт и спасательные средства. Техника безопасности на воде требует обязательного соблюдения ряда правил.

Желательно купаться только на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения и оказания первой помощи. Статистика показывает, что 80 процентов несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. В незнакомых водоёмах дно может нести опасность в виде разбитых стекол, коряг, металлических прутов и прочего мусора.

Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли. Лучше всего выбирать водоемы с песчаным дном или галькой.

Не рекомендуется заплывать за буйки — шансы на спасение резко уменьшаются, если человек находится далеко от берега.

Строго запрещается купаться в водоёмах в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни. Не стоит забывать, что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде. Как результат - 90% утонувших были в состоянии алкогольного опьянения.

Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к судам - при их приближении уровень воды резко повышается. Кроме того, известны случаи затягивания плавающих людей под дно теплохода.

Запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей. Это может стоить разбитой головы.

Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов. Также нельзя купаться во время шторма или в местах с сильным прибоем.