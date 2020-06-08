Общество

Жители Любятово воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой

Жители Любятово пятый год воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой. Об истории конфликта рассказывает «МК в Пскове».

Как пишет издание, на диком пляже у дома №13 на Любятовской набережной годами купались и загорали местные жители, однако несколько лет назад территорию пляжа принялась благоустраивать инициативная местная жительница. Началось это после того, как в 2015 году район Висячего моста на реке Пскове включили в перечень запрещенных для купания мест. Но далеко не всем понравилось, что женщина вспахала территорию пляжа, завезла туда гравий, сделала отсыпку берега и поставила валуны, мешающие проходу. Недавно у воды появился каркас для смотровой площадки.

Между тем сама инициатор новшеств, Татьяна Шарикова, придерживается иных взглядов. На благоустройство дикого пляжа псковичка решилась не только из эстетических соображений, но и из чувства собственной безопасности: на пляже часто происходили пьяные драки и разводились костры. А в мае 2018 года из-за брошенных костров на берегу разом сгорели три дома, и несколько семей остались без крыши над головой.

Узнав о начале благоустройства, местные жители пришли домой к Татьяне Шариковой и ее мужу, и все закончилось потасовкой. Угрозы и оскорбления в адрес семьи продолжаются до сих пор. По словам женщины, один из местных жителей даже пытался поджечь ее дровник. И все же она не отступается от своей цели.

По словам Татьяны Шариковой, территория левого берега Псковы в районе Любятово возле Любятовской церкви входит в состав исторических монастырских земель, география которых и градостроительный регламент определены в постановлении Псковского областного Собрания депутатов. Поэтому основными видами деятельности у дома №13 могут быть только благоустройство и озеленение.

«Мы завезли чернозем, обустроили клумбы, посадили цветы, многолетники, кусты, высадили аллею из ив, планируем укрепить сползающий берег гравием, сделать мостик для наилучшего восприятия заречных панорам, посеять траву и донник», - перечислила Татьяна Шарикова и подчеркнула: все это не противоречит требованиям закона. Но ни о каком пляже в этом месте, по ее убеждению, речи идти не может, а для тех, кто так сильно хочет отдохнуть, пляж можно организовать на удобной площадке на другом берегу реки, полагает Татьяна Шарикова.

Подробнее о развитии ситуации вокруг «пляжа раздора» читайте в «МК в Пскове».