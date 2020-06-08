Зараженных коронавирусом в Псковской области стало на 60 человек больше

Количество заразившихся коронавирусом в Псковской области возросло на 60 человек. На утро 9 июня в регионе 1366 больных коронавирусом, сообщает псковский оперштаб.
На данный момент проведено 28217 исследований. Выздоровело – 486 человек, умерло – 12.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 351
- Бежаницкий район - 2
- Великие Луки – 229
- Великолукский район – 65
- Гдовский район – 39
- Дедовичский район – 22
- Дновский район - 61
- Красногородский район – 4
- Куньинский район – 3
- Локнянский район - 4
- Невельский район - 53
- Новоржевский район – 11
- Новосокольнический район - 35
- Опочецкий район – 27
- Островский район – 133
- Палкинский район - 16
- Печорский район – 14
- Плюсский район – 52
- Порховский район - 97
- Псковский район – 100
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 4
- Пыталовский район – 4
- Себежский район – 10
- Стругокрасненский район – 23
- Усвятский район - 1