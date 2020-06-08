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Зараженных коронавирусом в Псковской области стало на 60 человек больше

Общество

Зараженных коронавирусом в Псковской области стало на 60 человек больше

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Количество заразившихся коронавирусом в Псковской области возросло на 60 человек. На утро 9 июня в регионе 1366 больных коронавирусом, сообщает псковский оперштаб. На данный момент проведено 28217 исследований. Выздоровело – 486 человек, умерло – 12. Статистика по районам следующая: Псков – 351

Бежаницкий район - 2

Великие Луки – 229

Великолукский район – 65

Гдовский район – 39

Дедовичский район – 22

Дновский район - 61

Красногородский район – 4

Куньинский район – 3

Локнянский район - 4

Невельский район - 53

Новоржевский район – 11

Новосокольнический район - 35

Опочецкий район – 27

Островский район – 133

Палкинский район - 16

Печорский район – 14

Плюсский район – 52

Порховский район - 97

Псковский район – 100

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 4

Себежский район – 10

Стругокрасненский район – 23

Усвятский район - 1