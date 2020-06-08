Общество

Игорь Иванов избран председателем Псковского облсовпрофа

Председатель Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов избран председателем Псковского облсовпрофа. Такое решение приняли делегаты 26-ой отчетно-выборной конференции сегодня, 8 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Голосование прошло в открытом режиме. Кандидатуру Игоря Иванова поддержали 53 делегата, трое воздержались.

«Было выдвинуто 3 человека, нами было принято решение не рассматривать и не рекомендовать кандидатуру Ульяны Михайловой, а из двух оставшихся кандидатов было решено поддержать Игоря Иванова. Один человек воздержался, все остальные проголосовали за», - рассказал заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.

«Я считаю, что сегодня голосование было правомочным», - заявил он.

Игорь Иванов родился в 1986 году в городе Пскове, где и проживает до настоящего времени. Проходил обучение и успешно окончил в 2005 году Санкт-Петербургский промышленно-экономический колледж, факультет «правоведение», в 2008 году - Академию права и управления по специальности «юриспруденция».

За время трудовой деятельности, начатой в 2004 году в должности милиционера патрульно-постовой службы, сделал карьеру до государственного инспектора дорожного надзора.

В 2009 году он вошел в состав Молодежного совета Псковского облсовпрофа, а в 2011 году возглавил его и региональный штаб ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Позже стал председателем Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.