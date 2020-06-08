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Общество

К 22 июня в Псковской области выйдет сборник проекта  #БезСрокаДавности

09.06.2020 13:12|ПсковКомментариев: 0

Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященный 75-летию Победы и проекту #БезСрокаДавности, уже готовится к печати. Об этом в своем Instagram написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

«К 22 июня, дате начала Великой Отечественной войны, он будет опубликован и станет достойным дополнением программы этой тяжёлой для нашей страны исторической годовщины», - написал глава региона.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Он отметил, что каждый материал сборника, каждая статья и архивный документ затрагивают судьбу «сотен и тысяч жителей Советского Союза, которые вместе боролись против общего врага на фронте и в тылу, жертвовали жизнью для защиты Родины, гибли от рук фашистских карателей на оккупированных территориях».

«Мы все должны знать, какой ценой была достигнута Великая Победа. Команда Государственного архива Псковской области готовит официальную презентацию сборника. Следите за их обновлениями, чтобы ничего не пропустить», - отметил Михаил Ведерников.

Теги: #поисковики #75 лет Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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