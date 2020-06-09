Общество

«Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования

«Все заинтересованы в том, чтобы общенародное голосование прошло открыто и честно, строго в рамках закона, так, чтобы его результат ни у кого не вызывал сомнений. Со своей стороны "Единая Россия" постарается это обеспечить», - заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко в ходе первого заседания координационного совета при Общественной палате РФ по взаимодействию с политическими партиями в осуществлении общественного контроля за голосованием по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«У нас накоплен большой опыт работы в ходе избирательных кампаний, в том числе, по наблюдению за ходом голосования в день выборов. Кроме того, как вы знаете, в общей борьбе с пандемией на базе приемных «Единой России» по всей стране мы развернули волонтерские центры. В их работу вовлечено огромное количество добровольцев. Очевидно, что многие из них окажут нам помощь в наблюдении за ходом голосования. Мы постараемся направить наших наблюдателей на все участки», - заявил он.

Социологические опросы показывают, что жители страны поддерживают поправки в Конституцию, причем, это граждане различных возрастов и политических взглядов, констатировал Евгений Ревенко. «На фоне последних событий, общей борьбы с коронавирусом мы видим своевременность и важность, прежде всего, блока социальных поправок в Конституцию. Забота о человеке, его благополучие – основа государственной политики. В случае принятия поправки закрепят важные для всех нас вещи. Это, прежде всего, качественная медицина, индексация пенсий и пособий, традиционные семейные ценности, забота о детях и многое другое», - отметил он.

Евгений Ревенко напомнил, что «Единая Россия» принимала активное участие в работе над поправками – еще до пандемии в регионах прошло обсуждение ключевых положений, которые предлагались к внесению в основной закон страны. Эти предложения были переданы в рабочую группу по поправкам, в которой также работали представители партии. Часть предложений от регионов вошла в итоговую редакцию.

«Но, пожалуй, самое важное, что учтено мнение людей. И, таким образом, мы можем говорить, что результат предстоящего голосования по поправкам станет своего рода новым общероссийским консенсусом, объединяющим всех жителей страны», - резюмировал он.