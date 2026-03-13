 
Общество

Четвёртый день подряд в Псковской области бьют температурные рекорды

0

Серия исторических температурных рекордов продолжается в Псковской области. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник регионального гидрометцентра Тала Нещадимова, четвертый день подряд обновляются максимальные показатели температуры воздуха. Так, 12 марта температура достигла +14,6 градуса. Этот показатель превзошел предыдущий исторический максимум, установленный в 1997 году. Он составлял +10,7 градуса.

Напомним, 9 марта воздух прогрелся до +12,1 градуса, установив новый рекорд, превысив значение 2014 года, которое составляло +8,3 градуса. 

Смотрите также

Температура 9 марта в Псковской области обновила рекорд десятилетней давности

0

10 марта столбик термометра достиг отметки +13,2 градуса, превзойдя показатель 2014 года — +9,5 градуса;

Смотрите также

Температура 10 марта в Псковской области установила новый исторический максимум

0

11 марта зафиксировали максимальное значение +13,8 градуса, превысив предыдущее достижение 2011 года — +10,4 градуса.

Смотрите также

Третий день подряд в Псковской области фиксируются температурные рекорды

0

Несмотря на теплую весеннюю погоду, Тала Нещадимова ранее предупреждала жителей региона о возможном возвращении холодов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026