Четвёртый день подряд в Псковской области бьют температурные рекорды

Серия исторических температурных рекордов продолжается в Псковской области. Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник регионального гидрометцентра Тала Нещадимова, четвертый день подряд обновляются максимальные показатели температуры воздуха. Так, 12 марта температура достигла +14,6 градуса. Этот показатель превзошел предыдущий исторический максимум, установленный в 1997 году. Он составлял +10,7 градуса.

Напомним, 9 марта воздух прогрелся до +12,1 градуса, установив новый рекорд, превысив значение 2014 года, которое составляло +8,3 градуса.

10 марта столбик термометра достиг отметки +13,2 градуса, превзойдя показатель 2014 года — +9,5 градуса;

11 марта зафиксировали максимальное значение +13,8 градуса, превысив предыдущее достижение 2011 года — +10,4 градуса.

Несмотря на теплую весеннюю погоду, Тала Нещадимова ранее предупреждала жителей региона о возможном возвращении холодов.