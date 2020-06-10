Общество

На территории следственного изолятора Великих Лук открыли часовню

Освящение и официальное открытие православной часовни в честь святого Иоанна Русского состоялось в следственном изоляторе № 2 города Великие Луки. Церемонию провел владыка Сергий – епископ Великолукский и Невельский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На мероприятии также присутствовали клирик храма святителя Николая Чудотворца города Новосокольники иерей Владимир Флавьянов, руководство и сотрудники следственного изолятора №2. Часовня примечательна своим уникальным крестом, который изготовил и покрасил родственник одного из сотрудников учреждения.

Дата открытия часовни в честь святого Иоанна Русского была выбрана не случайно: именно 9 июня по церковному календарю вспоминают праведного Иоанна Русского, которого во время русско-турецкой войны взяли в плен и склоняли к отказу от христианства, но, претерпев все пытки и издевательства над собой, он не отрекся от Христа.

«Для нас это событие очень значимое, ведь с этого дня в нашем учреждении появилась возможность совершать все церковные таинства, а также общие богослужения и частные молитвы. Искренне благодарим всех, кто принимал участие в возведении часовни», - отметил начальник СИЗО-2 Александр Степанеев.

Напомним, строительство православной часовни в СИЗО-2 началось еще в конце прошлого года с торжественного чина освящения места под ее возведение.