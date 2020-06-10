Общество

Найденный в Псковской области танк привезли в Кузбасс на парад Победы

В Кемеровскую область для участие в параде Победы привезли танк Т-34, найденный поисковиками в Невельском районе Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Цивилёв. Live».

«Танк Т-34-76 образца 1942 года был найден в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года поисковиками города Невель в заболоченной местности. В том районе действовали части 3-й ударной Армии, в составе которой находилась 78-я танковая бригада полковника Я. Г. Кочергина. Осенью 1943 года она принимала участие в Невельской наступательной операции. За отличие в боях бригаде за мужество и героизм личного состава было присвоено почетное наименование "Невельская"», – дает справку «Цивилёв. Live».

По имеющимся данным, прибывший в Кузбасс танк Т-34-76 образца 1942 года примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который 24 июня пройдет в Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Белове. По завершении торжественных мероприятий танк будет установлен возле Кемеровского президентского кадетского училища, пишет «МК Кузбасс».