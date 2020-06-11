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Общество

Жители микрорайона Кресты: Борщевик выживает нас

11.06.2020 16:11|ПсковКомментариев: 0

«Микрорайон Кресты зарастает борщевиком» - с такой проблемой местные жители обратились к главе города, заместителю секретаря регионального отделения «Единой России» Елене Полонской. Сегодня, 11 июня, состоялся уже второй выезд в район, в этот раз проверяли, проведена ли химическая обработка, все ли зоны с борщевиком добавлены в план, говорили с подрядчиком и местными жителями. Подрядчик уверяет, обработанный борщевик погибнет в течение двух недель.

Проблема в районе с борщевиком действительно серьезная, помимо того, что им заросла почти вся территория вдоль Ленинградского шоссе, вредоносное растение уже пробралось и на придомовую территорию . В ходе выезда Елена Полонская напомнила представителям управляющей компании, что расстояние в 10 м от дома - это зона ответственности «управляек».

«В наш адрес обратились активисты первичных отделений партии «Единая Россия», проживающие в данном районе, и обозначили существующую проблему. Борщевик - это проблема не 2020 года, она продолжается на протяжении многих лет. Мы видим, что борщевик завоевывает все новые и новые территории и практически вплотную подошел к жилым многоквартирным домам. Здесь необходим комплексный подход. Если подрядчик будет бороться с борщевиком вдоль шоссе, а управляющая компания не будет обрабатывать сорняк у домов, то это будут деньги, выброшенные на ветер», - подчеркнула заместитель секретаря регионального отделения партии «Единой России». 

Подрядчик, выигравший конкурс на химическую обработку, скос и вывоз борщевика, - компания «Терра Агро». Ее представитель Леонид Маринов заверил проверяющих, что обработка проведена в понедельник, 8 июня, чтобы химикаты уничтожили борщевик, необходимо 10-14 дней.

Местные жители отнеслись с недоверием к этому заявлению, так как, по их мнению, на эффективность химикатов мог повлиять дождь, который идет почти всю неделю.

«Когда мы обрабатывали борщевик, дождя не было, препарат начинает всасываться в растение в течение первых 2-3 часов», - заверил подрядчик. Он уверен, что избавиться от надоедливого и опасного сорняка можно в течение года, если обрабатывать его химикатами.

Но представители управляющей компании уверяют, что после обработки всходы могут дать старые семена или вновь занесенные ветром или птицами.

Елена Полонская заявила, что на сегодняшний день ее также не устраивает качество составления технического задания по обработке борщевика. «Часть территории обработана, и такая же площадь не вошла в техническое задание. Я считаю, что это нецелесообразная трата финансовых бюджетных средств. Если где-то останется борщевик, то через две недели он зацветет и моментально разнесется по всему району», - пояснила глава города.

Подрядчик дал гарантию, что в следующем году борщевика в районе обработки точно не будет. «Борьба с помощью химической обработки очень эффективна. Если мы косим, то потом еще ждем, пока он завянет, только потом его можно вывозить. А пока он лежит, он тоже представляет опасность, дети бегают - могут обжечься. Поэтому мы за химобработку», - рассказал подрядчик.

«У нас в этом район есть очень хороший актив, я буду напрямую держать с ними связь. Нужно внести в техзадание всю территорию и везде провести обработку», - заключила Елена Полонская. Она пояснила, что из бюджета города ежегодно выделяются средства на борьбу с борщевиком, идет обработка, но все понимают, что этого недостаточно.

«Совсем недавно к нам в "Семейную приемную" партии "Единая Россия" обратились и жители улицы Кузбасская дивизия. Будем там тоже обрабатывать. При составлении планов нужно в первую очередь учитывать интересы жителей города», - заявила глава города.

Заместитель главы города, депутат Псковской городской Думы по округу №6 Сергей Гаврилов рассказал, что в этом году запланирована обработка 20 га борщевика, но, по мнению депутата, этого недостаточно. «Это 1/5 часть от того, что требуется. Нужно закладывать 6-7 млн на обработку, это должна быть комплексная программа», - заявил он.

По итогам обхода было принято решение об организации повторного контрольного выезда через полторы недели, чтобы убедиться в эффективности работы подрядчика.

«Со своей стороны мы берем на контроль данную ситуацию. Через полторы недели у нас будет контрольный выезд и мы посмотрим, действительно ли произошла гибель растения или нет. Если будет признано, что качество обработки было ненадлежащим, тогда в подрядной организации будет выставлена претензия, которая уже за свой счет проведет повторную обработку», - заключила Елена Полонская. 

Ксения Кулакова

Теги: #Единая Россия #Гордума #ОМСУ #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
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