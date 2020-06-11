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ПЛН поможет греческим родственникам похороненного под Псковом бойца увековечить его имя

На днях в редакцию пришло письмо из Греции. Написавший его Дамианидис Сергиос попросил помочь найти место захоронения дяди.

«Мы недавно услышали, что открыты архивы и что есть доступ к ним. Речь идет о погибшем брате моего отца, то есть о моем дяде. Звали его Чилов Харлампий Константинович».

Некоторую работу с электронными базами данных семья уже провела самостоятельно. В «Мемориале» их родственник записан как Карапетович, на сайте «Память народа» имя Харлампий изменено на Харламей.

«Все остальные данные из двух сайтов, что касается его года и места рождения, призыва и имени его матери (моей бабушки) совпадают, - написал грек. - Выяснилось из архивных данных, что он захоронен в Лочкино, Полновский район Ленинградской области. Насколько я знаю этот район передан в Псковскую область. Я постарался найти информацию через интернет и нашел братскую могилу в урочище Лочкино, но его фамилии в списке нет. Напишите, пожалуйста, есть ли какая нибудь подробная информация о месте его захоронения?»

Уточнить информацию о погибшем бойце Псковской Ленте Новостей помог Николай Никитенко, главный редактор областного многотомника «Солдаты Победы». Сведения удалось добыть в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске.

Итак, Харлампий Чилов родился в 1922 году. В армию был призван Цалкинским районным военкоматом в Грузии. По национальности грек. Служил в 93-м стрелковом полку 196-й стрелковой дивизии. Убит 26 февраля 1944 года. И действительно похоронен в Лочкино!

Мемориал в урочище Лочкино создали тридцать лет назад.

Полновский район Ленинградской волости - не то же самое, что нынешняя Полновская волость в Гдовском районе Псковской области. Лочкино находится за поселком Середка Псковского района.

На месте братского захоронения в 1990 году установили мемориал. В композиции 14 плит с именами погибших. Среди них нет имени Чилова Харлампия Константиновича (Харламея, Харламтия, Карапетовича - в архиве Минобороны данные отличаются, отсюда и путаница на разных сайтах, но речь идет об одном человеке).

«По действующему законодательству, уточнения в списки захороненных на воинских кладбищах вносятся по согласованию с администрацией муниципалитета, в данном случае – Псковского района», - уточняет Николай Никитенко.

ПЛН направила главе Псковского района Наталье Федоровой письмо, в котором мы подробно изложили известные нам данные и попросили занести фамилию погибшего бойца на мемориал. Тем более, глава района лично участвовала в апреле в благоустройстве захоронения.

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Мы обязательно расскажем, какое решение примет администрация Псковского района и как быстро работа будет завершена в случае положительного исхода. На другой мы и не рассчитываем. В год 75-летия Великой Победы такая дань памяти будет лучшей благодарностью ушедшим в вечность ради новых поколений. Ради нас.

Сейчас известны имена 513 захороненных в Лочкино. Тридцать лет назад при обустройстве комплекса имен на плитах было 459. Место для новых фамилий еще есть. История возвращает нам имена тех, кто двигал ее вперед. Война не считается оконченной, пока не похоронен последний солдат. Хочется добавить - и пока потомкам не стало известно его имя.

Юлия Магера