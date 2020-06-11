Общество

Андрей Хришкевич назначен заместителем главы Псковского района

Бывший заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич назначен заместителем главы Псковского района. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

С 1977 по 1987 года Андрей Хришкевич обучался в Средней школе № 1, города Порхова, окончил 10 классов, с августа 1987 по март 1988 года обучался в СПТУ №27 города Порхова по специальности: водитель транспортных средств категории «С» — комбайнер.

С 1991 по 1996 год обучался в ПГПИ, в 1996 году закончил исторический факультет ПГПИ им. СМ. Кирова с красным дипломом и аспирантуру кафедры религиоведения РГПУ им. А.И. Герцена в 2001 году.

С марта по май 1988 года работал на Порховском релейном заводе транспортным рабочим, в мае 1988 года был призван на службу в Вооруженные силы, службу проходил с мая 1988 по май 1990 года в КБВО, в/ч 39204. Был демобилизован в запас в мае 1990 года в звании сержант, в должности командир отделения стрелковых частей.

С августа 1995 года начал работать в МОУ «Милицейско-правовой лицей» Пскова в качестве учителя экономики, истории и общественных дисциплин. В ходе работы в МОУ МПЛ занимал должность заведующего кафедрой спецдисциплин, заместителя директора по внедрению информационных технологий.

С июля 2004 года назначен директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» Пскова.

С августа 2006 года прошел конкурсный отбор на замещение должности «Главного специалиста отдела общественных связей Государственного Управления по информационной политике и связям с общественностью Псковской области. С июля 2008 года переведен на должность начальника отдела по работе с общественными объединениями и политическими партиями Управления региональной политики Администрации Псковской области.

С июня 2010 года стал заведующим организационным отделом Псковского облсовпрофа.

27 января Совет Псковского облсовпрофа избрал Андрея Хришкевича на должность заместителя председателя Псковского облсовпрофа на штатной основе.



10 июня 2015 года Совет Псковской региональной общественной организации «Псковский областной совет профессиональных союзов» избрал Андрея Хришкевича на должность заместителя Председателя Псковского облсовпрофа на штатной основе.