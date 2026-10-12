День кадрового работника отмечают сегодня в России

Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника, или День кадровика, — неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров российских предприятий, фирм и организаций.

В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел.

Впервые традиция отмечать профессиональный праздник — День кадрового работника — появилась именно в кадровых службах органов внутренних дел. Постепенно она прививалась на других предприятиях вместе с переходящими на них сотрудниками кадровых служб ОВД.

Сегодня в любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, а иногда и больше, человек.

К кадровым работникам относятся: специалисты по подбору персонала, инспекторы отдела кадров, менеджеры по обучению персонала, HR-менеджеры, специалисты по льготам и компенсациям и руководители кадровых служб организаций.

Работа этих специалистов включает в себя не только подбор кадров, ведение необходимой документации и решение трудовых вопросов, но и организацию различных мероприятий для развития персонала (например, тренинги) и повышения комфортной атмосферы в организации и внедрение корпоративной этики.

Поэтому профессиональный кадровый сотрудник должен быть достаточно стрессоустойчивым и ориентированным на общение с сотрудниками организации, чтобы разъяснять возникшие вопросы и регулировать конфликты в сфере труда.

Поскольку День кадровика в России не утвержден официально, помимо 12 октября у него есть несколько других дат, более или менее популярных в разных городах России.

Так, например, ряд источников предлагает отмечать День кадровика весной — 24 мая.

Но, несмотря на отсутствие официального статуса и точно установленной даты празднования, все кадровые работники в этот день получают поздравления от руководства, коллег и друзей с профессиональным праздником, пишет calend.ru.