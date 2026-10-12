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Курс по реставрации и изучению российского наследия запустили в псковской школе

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В Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 дали старт курсу по реставрации и национальному наследию России, сообщается в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Занятия начались в 9 «А» классе. Проводит их педагог Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Мария Лисенкова.

Как отметили в гимназии, это не просто уроки, а настоящая возможность прикоснуться к истории родного края.

«Псков - город с богатейшим культурным наследием, и теперь наши девятиклассники смогут не только узнать о нем больше, но и освоить азы профессии реставратора. Желаем ребятам интересных открытий и новых навыков!» - сообщили в учебном заведении.

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