Курс по реставрации и изучению российского наследия запустили в псковской школе

В Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 дали старт курсу по реставрации и национальному наследию России, сообщается в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Занятия начались в 9 «А» классе. Проводит их педагог Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Мария Лисенкова.

Как отметили в гимназии, это не просто уроки, а настоящая возможность прикоснуться к истории родного края.

«Псков - город с богатейшим культурным наследием, и теперь наши девятиклассники смогут не только узнать о нем больше, но и освоить азы профессии реставратора. Желаем ребятам интересных открытий и новых навыков!» - сообщили в учебном заведении.