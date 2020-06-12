Общество

100 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

100 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Псковской области за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день подтвердились 1 635 случаев коронавируса.

На данный момент проведено 30 737 исследований. За весь период выздоровели 548 человек, умерли 12.

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Статистика по районам следующая:

Псков – 420

Бежаницкий район - 6

Великие Луки – 303

Великолукский район – 93

Гдовский район – 40

Дедовичский район – 26

Дновский район - 73

Красногородский район – 4

Куньинский район – 6

Локнянский район - 4

Невельский район - 63

Новоржевский район – 13

Новосокольнический район - 40

Опочецкий район – 27

Островский район – 144

Палкинский район - 17

Печорский район – 27

Плюсский район – 64

Порховский район - 104

Псковский район – 111

Пустошкинский район – 6

Пушкиногорский район - 4

Пыталовский район – 5

Себежский район – 11

Струго-Красненский район – 23

Усвятский район - 1

За последние сутки в России выявили 8 987 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За сутки с 10 по 11 июня в стране выявили 8779 зараженных коронавирусом в 84 регионах. Зарегистрированы 174 летальных исход среди инфицированных, выздоровели 8367 человек.

Ранее главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико отметил, что в некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. По его словам, яркий солнечный свет стимулирует выработку витамина D, который участвует в процессах обмена кальция, защищает от злокачественных новообразований и укрепляет иммунитет.