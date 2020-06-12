100 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

100 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Псковской области за прошедшие сутки, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день подтвердились 1 635 случаев коронавируса.
На данный момент проведено 30 737 исследований. За весь период выздоровели 548 человек, умерли 12.
За последние сутки в России выявили 8 987 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
За сутки с 10 по 11 июня в стране выявили 8779 зараженных коронавирусом в 84 регионах. Зарегистрированы 174 летальных исход среди инфицированных, выздоровели 8367 человек.
Ранее главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико отметил, что в некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. По его словам, яркий солнечный свет стимулирует выработку витамина D, который участвует в процессах обмена кальция, защищает от злокачественных новообразований и укрепляет иммунитет.