Общество

Александр Котов: Предприятия легкой промышленности – важный сектор региональной экономики

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр.Котов поздравил работников и ветеранов легкой промышленности Псковской области с профессиональным праздником.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Легкая промышленность – важный сектор региональной экономики, который вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие области и улучшение качества жизни наших граждан.

Предприятия легкой промышленности нашего региона занимают достойную нишу на внутреннем рынке и имеют хороший экспортный потенциал. Работая в условиях острой конкуренции, швейные производства оперативно реагируют на меняющиеся потребительские запросы, внедряют современные технологии, расширяют ассортимент, повышают качество продукции.

Безусловно, достижения отрасли – результат бережного сохранения профессиональных традиций, добросовестного труда и сплочённости производственных коллективов. Уверен, этот человеческий потенциал и поддержка государства позволят предприятиям лёгкой промышленности удержаться на плаву в сегодняшний непростой период и быстро вернуться к нормальной производственной деятельности.

От всей души желаю вам добра, благополучия, оптимизма и реализации всех намеченных планов!» - говорится в тексте поздравления.