Общество

Гусар из гдовского «Дома белого аиста» погиб на линии электропередачи

В Гдовском районе на линии электропередачи погиб аист Гусар. Об этом сообщается в группе волонтерского центра помощи «Дом белого аиста», рядом с которым птица построила гнездо.

«Это он в апреле соблазнял нашу Себежанку, едва не увел ее от мужа. Он, конечно, здорово хулиганил. Терроризировал наших аистов, они все его боялись, отгонял их от еды, всячески давая понять, что он здесь главный. Поселившись рядом с нами, стал стопроцентным нахлебником...» - говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

12 июня возвращаясь к гнезду, где его самка насиживала позднюю кладку, пролетая над электрическими проводами, каким-то образом шеей и крылом коснулся одновременно двух токонесущих проводов воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. «Эта линия не считается птицеопасной, птицезащиту на нее не ставят, аисты массово гнездятся на опорах именно таких ВЛ. Мгновенная смерть, упал в соседний двор. Его нашли жители», - рассказали в «Доме белого аиста».



«В гнезде осталась самка, все еще насиживающая кладку. До вылупления птенцов оставалось 1-2 дня. Полтора дня она провела в гнезде, не слетая с него, тревожно озираясь по сторонам, высматривая мужа. Вчера ненадолго начала слетать. С тревогой следим за развитием ситуации далее», - добавили в волонтерском центре.