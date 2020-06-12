Общество

Более 18 тонн дезсредств и более 500 тысяч масок получат псковские УИКи для проведения голосования по Конституции

Сегодня, 15 июня, все ТИКи Псковской области получат наборы средств индивидуальной защиты для распределения между участковыми избирательными комиссиями. Их использование позволит обезопасить от коронавирусной инфекции организаторов и участников Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

На территории Псковской области сформировано 615 избирательных участков. Для того, чтобы каждый был обеспечен средствами индивидуальной защиты, Избирательная комиссия Псковской области провела колоссальную работу. При поддержке Минпромторга, ЦИКа и администрации региона необходимое количество средств индивидуальной защиты было закуплено и доставлено в Псков, и сегодня, 15 июня, начнется их отгрузка в районы.

«Голосование будет проходить в период повышенной готовности, поэтому, кроме обеспечения конституционных прав граждан избирательные комиссии должны позаботиться и об их здоровье, - подчеркнул председатель облизбиркома Игорь Сопов. - В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, согласованными с Центризбиркомом, все ТИКи и участковые избирательные комиссии должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые будут предоставлены членам УИКов, общественным наблюдателям, сотрудникам полиции и Росгвардии. Это маски, защитные экраны, перчатки, одноразовые халаты, антисептик и придверные коврики, которые перед началом работы участков пропитают дезинфицирующей жидкостью».

Кроме того, средствами индивидуальной защиты будут обеспечены и граждане, которые придут голосовать по поправкам в Конституцию. По приходе на избирательный участок каждый получит маску и одноразовую ручку.

В общей сложности в ТИКи и участковые избирательные комиссии псковского региона будет передано более 18 тонн средств санитарной обработки и более 500 тысяч масок и перчаток. Напомним, ранее все ТИКи были обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками) для работы в период приема заявлений граждан о голосовании по месту пребывания.