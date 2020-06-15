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Общество

Михаил Ведерников: Без помощи федерального центра усилить темпы газификации будет сложно

16.06.2020 10:01|ПсковКомментариев: 1

Актуальные для развития районов вопросы рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с депутатами Собраний муниципальных районов и городских округов фракции «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии, которое в понедельник, 15 июня, прошло в формате видеоконференцсвязи, приняли участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. 

В основу встречи легли обращения к региональной власти депутатского корпуса муниципальных образований. Большая их часть касалась сферы ЖКХ и газификации.

Говоря о газификации, глава региона проинформировал, что в текущем году будут подключены к природному газу 22 многоквартирных дома в Кунье, несколько улиц в Дедовичах и Новосокольниках, более 30 млн рублей из областного бюджета направят на строительство газораспределительных сетей деревни Булынино Великолукского района. Тем не менее губернатор подчеркнул, что без помощи федерального центра усилить темпы газификации будет сложно. В настоящий момент, в том числе и совместно с Советом Федерации РФ, прорабатывается вопрос о дополнительной поддержке региону.

Губернатор отметил высокую роль непосредственного участия представителей районных Собраний и в решении вопросов сферы ЖКХ. Михаил Ведерников напомнил, что только за счет участия в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ уже получено финансирование на модернизацию систем теплоснабжения и водоотведения на общую сумму более 620 млн рублей.

«Без участия районов, прежде всего, в части подготовки проектно-сметной документации, такого результата не было бы», - заметил глава региона и попросил представителей муниципальных Собраний проанализировать наиболее перспективные объекты, а также предусматривать средства на разработку ПСД при формировании районных бюджетов.

В ходе диалога депутаты озвучили наиболее актуальные вопросы различных сфер деятельности. Так, председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов обратил внимание на необходимость проведения капитального ремонта Дома культуры в деревне Торошино. Губернатор сообщил, что в Министерство культуры РФ уже направлена заявка по выделению федерального финансирования на капитальный ремонт учреждения в рамках национального проекта «Культура». Речь идет о сумме более 20 млн рублей.

Председатель Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрий Зарембо выразил обеспокоенность относительно возможной оптимизации штатной численности районного центра культуры. Глава региона обратил внимание, что все необходимые средства из областного бюджета на содержание учреждений культуры района были направлены. В этом году речь идет о порядка 12,5 млн рублей. «Этих средств точно достаточно, чтобы выполнять "майские" указы и выплачивать зарплату в полном объеме. Все указы президента должны выполняться беспрекословно», - заметил Михаил Ведерников и попросил парламентариев взять на контроль вопрос расходования средств. Он также поручил проанализировать ситуацию и региональному комитету по финансам.

С просьбой о дополнительном финансировании средств на ремонт дорожной сети обратилась руководитель фракции Собрания депутатов Дновского района Ирина Антонова. Глава региона проинформировал, что в этом году муниципальное образование уже получило свыше 10 млн рублей на дорожные работы. За счет сложившейся от торгов экономии району дополнительно будет направлено 8 млн рублей. Михаил Ведерников отметил, что необходимо определить наиболее приоритетные для населения участки дорог, которые будут приведены в порядок.

В рамках рабочей встречи была рассмотрена и просьба из Новоржевского района по поводу строительства многоквартирного дома для расселения граждан из аварийного жилья. По словам Михаила Ведерникова, этот вопрос по инициативе депутата областного Собрания Вадима Афанасьева уже проработан и планируется к реализации в 2020-2021 годах. Глава региона поручил вице-губернатору Василию Осипову взять проект на контроль вплоть до завершения строительства.

По итогам общения Михаил Ведерников подчеркнул, что озвученные сегодня вопросы - только малая часть от общего числа поступивших. Ни одно обращение не останется без внимания, и после проработки на каждый вопрос будет подготовлен исчерпывающий ответ, сказал губернатор.

Теги: #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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