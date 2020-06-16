Общество

116 выпускников школ Пскова получили медали за «За особые успехи в учении»

В Пскове прошло вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города Пскова, всего среди выпускников 9 классов получили аттестат 2327 человек, из них 104 ученика - аттестат с отличием.

Кроме того, в 2019 - 2020 учебном году аттестат получили 1265 11-классников, из них 116 получили медаль «За особые успехи в учении».

Напомним, в этом году окончание учебного года проходило в онлайн-формате. Вручение аттестатов было организовано с соблюдением всех мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.