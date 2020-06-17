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Общество

О пенсионных правах многодетных матерей рассказали в псковском ПФР

18.06.2020 11:40|ПсковКомментариев: 0

Многодетные матери могут выйти на пенсию ранее общеустановленного срока. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОПФР, женщины, имеющие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. 

С 2019 года пенсионным законодательством предусмотрены дополнительные пенсионные льготы для многодетных матерей.

Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получили право выхода на пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет, это на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет, на четыре года раньше.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 30 пенсионных коэффициентов, 15 лет страхового стажа и факт воспитания детей до 8 лет.

Для того, чтобы иметь право на досрочную пенсию, многодетные матери не должны быть лишены родительских прав, а в случае усыновления – не должны отказываться от усыновленных детей.

Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет. 

Многодетные мамы заранее могут обращаться в клиентскую службу территориальных органов ПФР для проведения заблаговременной работы и учета их пенсионных прав.

В ОПФР также отметили, что матери, находящиеся на пенсии, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети не достигли 18 лет или учатся на дневном отделении в средних специальных или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем по достижении ребенком 23 лет.

Теги: #пфр #многодетные семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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