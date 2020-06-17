Общество

Стала известна зарплата менеджера по рекламе в Пскове

Менеджер по рекламе в Пскове в среднем зарабатывает 44 тысячи рублей в месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, который проанализировал зарплаты менеджеров по рекламе в 70 городах России.

Так, по данным Superjob, менеджер по рекламе в этом городе в среднем получает 44 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 66 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 48 000 рублей, в Екатеринбурге – 54 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 50 000 рублей, во Владивостоке – 60 000 рублей, в Челябинске – 46 000 рублей, в Омске – 42 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 50 000 рублей, в Великом Новгороде – 44 000 рублей, в Смоленске – 44 000 рублей, в Ленинградской области – 54 000 рублей в месяц.