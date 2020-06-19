Общество

Комплект новейшей боевой техники поступил на вооружение псковской дивизии

Торжественный ритуал передачи новейших образцов военной техники личному составу полка состоялся сегодня, 19 июня, на территории 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии под руководством заместителя командира соединения по вооружению гвардии полковника Алексея Зайцева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минобороны.

В состав батальонного комплекта техники для псковских десантников входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В торжественной обстановке, с участием командования и военнослужащих гвардейского соединения, а также ветеранов части, новая техника передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов прославленного полка.

Как отметил в своем выступлении заместитель командира Псковского соединения гвардии полковник Алексей Зайцев, созданные конструкторами боевые машины повышают мощь Воздушно-десантных войск, которые стоят на страже национальных интересов России.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ, а реализация заданий государственного оборонного заказа в интересах ВДВ позволяет повысить долю новых и модернизированных образцов, подчеркнули в ведомстве.

Все военнослужащие десантно-штурмового батальона, получившего новую технику, прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

БМД-4М — новейшая скоростная плавающая гусеничная машина, оснащенная самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. С появлением этих машин боевые и огневые возможности подразделений Псковского соединения ВДВ существенно увеличатся.

Основное вооружение БМД-4М включает 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан», 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.