Общество

Михаил Ведерников: День памяти и скорби – напоминание о важности мира и той цене, которой было получено это знание

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона.

«Дорогие друзья! 22 июня 1941 года – дата начала Великой Отечественной войны. Это поворотное событие в истории нашей страны, последствия которого ощущаются даже спустя 75 лет. Сегодня – День памяти и скорби, одна из самых печальных дат России. За ней стоят миллионы сломанных судеб, целые народы, находившиеся на грани уничтожения, а также невероятный подвиг защитников нашего Отечества, - отметил глава региона в видеообращении. - Во время войны Псковская область потеряла 150 тысяч своих сыновей и дочерей, порядка 600 населённых пунктов были уничтожены. Мы должны всегда помнить об этой жертве, хранить память о погибших за свободу нашей Родины, искать имена преступников, добиваться их осуждения».

Однако величие Победы, по словам Михаила Ведерникова, состоит не только в том, что наша страна колоссальной ценой смогла сокрушить самого страшного противника в своей истории. «Наша гордость в том, что трудами двух поколений были восстановлены города, памятники древности, промышленность, сельское хозяйство. Несмотря на все исторические вызовы, наша страна принесла мир десяткам народов и с тех пор всегда выступала против диктатуры, войны, насилия, защищала угнетённых, нередко даже в ущерб собственным интересам», - подчеркнул губернатор.

«День памяти и скорби – это не только день траура. Это напоминание о важности мира и той цене, которой было получено это знание», - сказал он и отдельные слова благодарности выразил ветеранам. «Война сделала ваше поколение освободителями Европы и подлинным примером для детей и внуков. Вы подарили нам будущее, и мы этого никогда не забудем. Низкий вам поклон и вечная память погибшим», - подчеркнул Михаил Ведерников.