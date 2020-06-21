Общество

Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО

Пскович Марк Озеров прыгнул с моста в областном центре с тарзанкой. При этом прыжок он совершил, сидя на велосипеде. Видеоролик трюка он выложил в своем Instagram-аккаунте.

Марк и ранее совершал различные экстремальные трюки, при этом в комментариях он утверждает, что занимается этим профессионально.

Пользователи в комментариях к записи традиционно разделились во мнениях. Одни восхитились «полетами» экстремала, другие выступили с резкой критикой неоправданного риска жизнью.

Ранее Марк Озеров предлагал прыгнуть с тарзанки с моста в Пскове всем желающим. Судя по отзывам, опубликованным в Instagram экстремала, несколько смельчаков откликнулись на его предложение и остались довольны.

Видео - roofman88, Instagram