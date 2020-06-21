Общество

Псковские росгвардейцы зажгли свечи в память о советских воинах

В патриотической акции «Свеча памяти» приняли участие псковские росгвардейцы. Накануне Дня памяти и скорби они во главе с начальником регионального управления полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата и зажгли свечи в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В могиле покоится прах неизвестного солдата, который, прикрывая отходивших товарищей, пал смертью храбрых в 1941 году в Псковском районе. Он был похоронен жителями там же, а в 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы», - напомнили в управлении Росгвардии.

Участники траурной церемонии почтили память павших минутой молчания.

«Свеча памяти» - это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину.