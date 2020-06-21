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Общество

Стала известна средняя зарплата пресс-секретаря в Пскове

22.06.2020 11:39|ПсковКомментариев: 0

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты пресс-секретарей в 70 городах России, в том числе в Пскове. Здесь пресс-секретарь получает в среднем 44 тысячи рублей в месяц. 

Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 80 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 66 тысяч рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 48 тысяч рублей, в Екатеринбурге – 54 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону – 50 тысяч рублей, во Владивостоке – 60 тысяч рублей, в Челябинске – 46 тысяч рублей, в Омске – 42 тысячи рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних городах зарплата достигает следующих показателей: в Твери – 50 тысяч рублей, в Великом Новгороде и Смоленске – 44 тысячи рублей, в Ленинградской области – 54 тысячи рублей в месяц.

Теги: #зарплата #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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