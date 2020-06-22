Общество

Псковские волонтеры информируют население о голосовании по Конституции

Волонтеры информируют население о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Псковском районе. Об этом сообщается в Instagram Молодежного совета района.

«Мы считаем важным информировать население о предлагаемых поправках в Конституцию РФ для того, чтобы люди могли составить свое собственное мнение и выразить его на избирательных участках», - рассказывают волонтеры.

Добровольцы работают с соблюдением мер безопасности, введенных из-за COVID-19. Каждому из них выдали средства индивидуальной защиты.