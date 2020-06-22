Общество

Сельхозорганизация в Пыталовском районе нарушила требования пожарной безопасности

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения требований о пожарной безопасности собственниками земельных участков, граничащих с лесным фондом. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

По результатам проверки выявлен принадлежащий сельскохозяйственной организации земельный участок, который в нарушение требований пожарной безопасности не обработан, не обеспечена его очистка от сухой травянистой растительности, мусора, на полосе шириной не менее 10 метров от леса, а также не проведены работы по отделению леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Указанные обстоятельства создают риск распространения пожаров на земли лесного фонда, заметили в надзорном ведомстве.

Виновное должностное лицо сельскохозяйственной организации оштрафовано за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.