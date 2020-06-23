Председатель профсоюза работников связи: Я считаю долгом каждого гражданина проголосовать по поправкам в Конституцию

Председатель Псковской областной общественной организации профсоюза работников связи Ирина Иванова выразила свое мнение по вопросу внесения поправок в Конституцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.
«Как представитель областного профсоюза связи, я считаю долгом каждого гражданина 1 июля 2020 выразить свое мнение по поводу вносимых изменений в основной закон нашего государства и прийти на голосование, которое состоится при любой явке. Одобрение поправок будет проходить именно народным голосованием большинством голосов, то есть более 50% от фактической явки. Голосовать мы будем за пакет изменений, ряд из которых касается именно отношения государства к труду и обеспечению защиты трудящихся граждан, что является уставными задачами профсоюзов», — отметила Ирина Иванова.
По ее мнению, такие значимые изменения, как гарантируемый минимальный размер оплаты труда, который будет приравнен к величине прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ, гарантированное обязательное социальное страхование, индексация пенсий, достойны, чтобы прийти и за них проголосовать.
«Мы единое, могучее государство, и сильны мы именно своей историей, той памятью, которую передали нам наши предки. Поэтому внесение в Конституцию РФ нормы о важности сохранения исторических идеалов и передаваемую тысячелетиями веру в Бога, очень важно для наших будущих поколений», — сказала в заключение Ирина Иванова.