Общество

Куплю танк Т-34. Дорого

Танк-телезвезду из невельских болот купила частная компания для парада в Кемерово. Уже в эту среду, 24 июня, он станет участником торжественного марша в столице Кузбасса, а потом встанет там же на постамент у президентского кадетского училища. Да-да, в России вполне легально за очень большие деньги можно купить технику времен войны. Псковская Лента Новостей выяснила, как такое возможно и сколько может стоить подобная покупка.

Несколько дней назад в Telegram-канале кемеровского губернатора «Цивилёв. Live» появилась информация, что найденный невельскими поисковиками танк Т-34 примет участие в марше по центру кузбасской столицы.

«Танк Т-34-76 образца 1942 года был найден в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года поисковиками города Невель в заболоченной местности, - говорится в сообщении. - В том районе действовали части 3-й ударной Армии, в составе которой находилась 78-я танковая бригада полковника Я. Г. Кочергина. Осенью 1943 года она принимала участие в Невельской наступательной операции. За отличие в боях бригаде за мужество и героизм личного состава было присвоено почетное наименование "Невельская"».

ПЛН обратилась к псковским поисковикам за подробностями операции по подъему танка из болота. Да и вообще, очень интересно, как на другой край страны попала поднятая у нас техника. Но поисковики очень сильно удивились. Не было, говорят, такой операции!

«Я живу в этой деревне Ловец, такого подъема танка не было, - заверил нас Михаил Лазукин, начальник штаба поискового отряда «Гвоздика». - Максимум находили куски брони разбитых танков, может, башню. Но танк относительно полный, такого не было. Это вообще случается очень редко, такие подъемы незамеченными не проходят. Втихую такие вещи не поднимаются».

Выходит, советники неверно информировали кузбасского губернатора? Танк этот откуда угодно, только не из Невеля? Что ж, поищем концы в Кемерово.

Как металлолом

Следы нашего танка обнаружились в цехах производящего удобрения акционерного общества «Азот», входящего в громадный Сибирский деловой союз.

«Мы этот танк купили, - огорошили нас на том конце провода в пресс-службе «Азота». - Существует открытый, совершенно законный рынок, на танк есть документы. Приобрели его у реставраторов в Москве, которые работали с фрагментами, поднятыми поисковиками в Невельском районе, среди них башня и лобовая броня. Некоторые части для сборки использовали из других танков. Наше предприятие приобрело танк и другую военную технику для участия в прохождении торжественным маршем. В год 75-летия Победы в нашем регионе по инициативе губернатора Сергея Цивилёва проходит акция «Вахта Победы - Кузбасс». Это вклад нашего предприятия».

Танк дожидается торжеств в заводских цехах, где на его гусеницы установили специальные накладки.

Вопросы все равно остаются. Части танка - это части танка. Боевой машины, ради создания которой «не смыкала наша Родина очей». Как получается, что сегодня этой техникой торгуют? Окончательно все прояснилось после разговора с председателем поисковой организации «След Пантеры» Геннадием Корольковым. Он рассказал, что за последние четверть века из болот по всей Псковской области поднято 14 танков. Два из них остались в регионе, один стоит в Новосокольниках, другой на «Линии Сталина» в Холматке. Все остальные Министерство обороны забрало в музей бронетанковой техники в подмосковной Кубинке. Танки реставрируют, экспонируют, порой снимают в фильмах. А вот фрагменты - дело другое.

«После войны колхозы начали разминировать земли, убирать колючую проволоку и технику, в том числе, на полях сражения стояли сгоревшие танки. Куда их? Тяжелой техники для эвакуации тогда не было, - рассказал Геннадий Корольков. - Вот их на металлолом взрывали. Закладывали тротила килограммов двадцать пять. После взрыва большие куски забирали в металлолом, некоторые части падали в болота. Вот их до сих пор и находим. Министерству обороны эти фрагменты не нужны. Энтузиасты собирают их у поисковиков со всей России, просят отдать, умоляют. Платят как за металлолом, тысяч пятнадцать. Нам этого хватает хоть немного покрыть затраты на бензин».

Живут же люди

Интересно, сколько стоит машина, собранная из таких фрагментов. Поисковые запросы выдают несколько ссылок на покупку Т-34. Танки продают демилитаризованные, то есть пострелять уже не получится. «На ходу, оригинал. Подойдёт для патриотического общества или в музей истории войны. Не является вооружением, только для гражданского применения. Имеются гражданские документы», - сообщают продавцы. Цена колеблется от 13 до 17 млн рублей.

Да, хорошо живут на Кузбассе, богато! Такие подарки городу делать. На «Азоте» отказались сообщить, сколько заплатили за свой конкретный танк. Известно, что после торжеств его поставят в сквере у президентского кадетского училища. Работы по оформлению сквера также профинансировало предприятие.

Предприятие обустроило транспортное кольцо в сквере, где скоро поставят наш танк.

Совсем недавно наш танк широко транслировали в федеральном телеэфире. На Первом канале показали сериал «Крепкая броня», историю о молодом танкисте, которого война приводит на Курскую дугу. В кадре не раз оказывается купленный теперь для Кузбасса Т-34.

Сейчас танк дожидается в заводских цехах, где его «переобули» к параду. На гусеницы надели специальную защиту, чтобы не повредить асфальт. В Кемерово он добирался не самоходом по тайге, для его транспортировки задействовали специальны трейлер.

«Для нас завтра состоится символическая история, - говорят на «Азоте». - В Кузбассе нет города-миллионника. В двух наших городах, Кемерово и Новокузнецке, в общей сложности живут больше миллиона жителей. 24 июня пройдет перекличка городов. По Новокузнецку также пройдет Т-34, он больше тридцати лет простоял на постаменте. В годы войны Кузнецкий металлургический комбинат выпускал броню для челябинских танков. Нас называют кузницей Победы, не исключено, что броня на танке, который мы приобрели, также изготовлена в Новокузнецке».

В Пскове собственных торжеств не будет. Коронавирусная статистика не позволяет выводить людей на улицы, чтобы массовая скорбь по погибшим не превратилась в трагедию современности. За всех нас по центральной улице Кемерово гордо проедет танк, части которого подняли в невельских болотах.

Юлия Магера