Общество

Вице-губернатор Василий Осипов посетил строительную площадку Социального городка

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов во вторник, 23 июня, посетил строительную площадку Социального городка, чтобы оценить ход работ по возведению учреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В осмотре Василия Осипова сопровождали руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель управления капитального строительства Псковской области Илья Озолиньш и представитель подрядной организации ООО «ПромАльянс» - руководитель проекта Эльдар Гюлялиевич.

Представитель подрядной организаций ознакомил вице-губернатора и участников совещания с общестроительными работами, которые осуществляются на объекте. В частности, на данный момент возводится ограждение, расчищается строительная площадка. Участники совещания обсудили актуальные вопросы проведения предстоящих работ, а также приняли ряд решений, обеспечивающих эффективную реализацию проекта.

Напомним, строительство Социального городка осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».