Общество

Сотрудникам Северо-Западного территориального управления Росрыболовства вручили новую технику

Сегодня, 23 июня, в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности и повышения эффективности работы органов рыбоохраны заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков лично вручил ключи от двадцати новых автомобилей сотрудникам Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Руководитель Агентства напомнил, что в 2020 году для органов рыбоохраны проводится беспрецедентная по своим масштабам и объёмам закупка транспорта и оборудования. «Это позволит инспекторам быть более оперативными и мобильными, эффективнее проводить проверки. Мы закрыли практически все потребности наших территориальных управлений в транспорте и специальном оборудовании. У нас есть все возможности, чтобы инспекторы могли на деле реализовать лозунг: «браконьерам не уйти», – сказал Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства отметил, что в условиях нехватки инспекторов и больших территорий патрулирования техника станет важным подспорьем. «На одного инспектора у нас приходится почти 2000 км рек и 16 тыс. гектаров озер», - напомнил Илья Шестаков.

В свою очередь, руководитель Северо-Западного теруправления Росрыболовства Александр Христенко поблагодарил главу Росрыболовства за оказанную поддержку.

Александр Христенко отметил, что для соблюдения законодательства в области рыболовства и борьбы с несанкционированным ловом водных биологических ресурсов круглый год в любую погоду и нередко в сложных условиях сотрудники рыбоохраны обследуют водоемы. «Эффективность органов рыбоохраны напрямую связана с их техническим оснащением. Новая техника, несомненно, позволит увеличить качество оперативной работы в борьбе с браконьерством», - сказал он.

Также в текущем году СЗТУ Росрыболовства для усиления контроля рыбоохраны на водных объектах регионов Северо-Запада приобретет 21 лодку с мотором, 5 катеров, 13 снегоходов и 2 вездехода.