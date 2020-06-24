Общество

Сотрудникам невельской организации не выплатили зарплату на сумму более 1,3 млн рублей

Директор ООО «Невельконсервмолоко» привлечен к ответственности за несвоевременную выплату заработной платы работникам орагнизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 73 работникам предприятия не выплачена заработная плата на общую сумму более 1,3 млн рублей.

В этой связи межрайонным прокурором в адрес руководителя организации внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном ст.236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику)

Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам ООО «Невельконсервмолоко» выплачена в полном объёме.