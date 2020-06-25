Общество

Владельцы торговых павильонов в Любятово устраняют недостатки по благоустройству

Работа по устранению недостатков на территориях, прилегающих к торговым точкам, в микрорайоне Любятово дает свои результаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова.

Возле магазина «Вимос» оборудована парковка для машин, засыпаны щебнем ямы.

Около других магазинов и ларьков установлены урны, скошена трава и оборудованы подходные пути.

10 июня с проблемой некачественного содержания территории торговых павильонов активисты-жители микрорайона Любятово обратились к властям города. Глава муниципалитета Елена Полонская выехала на место и пообщалась с представителями торговых точек. Были отмечены существующие недостатки прилегающих к магазинам территорий: не оборудованы подходные пути, контейнерные площадки, не установлены урны, не скошена трава, а также не учтены требования по маломобильным группам населения.

Кроме того, этот вопрос обсуждался на комитете по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы 23 июня, и депутаты рекомендовали вынести его на сессию.