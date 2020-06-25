Общество

Пскович накопил долг по алиментам и лишился автомобиля

Судебные приставы арестовали автомобиль псковича в счет погашения задолженности по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В соответствии с решением суда отец-должник обязан был выплачивать алименты на содержание двоих своих детей от всех видов заработка, начиная с 2018 года. Однако свою обязанность он не выполнял. Задолженность за все это время достигла уже свыше 300 тысяч рублей.

В отношении гражданина был вынесен запрет на регистрационные действия с автотранспортом должника, а также вынесено постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации.

Кроме того, автомобиль «Лада Ларгус» был подвергнут описи и аресту. Для обеспечения сохранности имущества должника было произведено изъятие автотранспортного средства. Предварительная стоимость автомобиля составила 200 тысяч рублей.

«Если должник не рассчитается с задолженностью по алиментным платежам, автомобиль будет передан на реализацию. А полученные от реализации денежные средства будут перечислены в счет погашения имеющегося у должника долга перед своими детьми.

Напоминаем, что одной из мер принудительного характера по взысканию задолженностей является арест имущества должника с последующей его реализацией в счет погашения задолженности. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или его изъятие», - заключили в ведомстве.